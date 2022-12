Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Vermisste 26-Jährige im Ammerland wieder da Von dpa | 10.12.2022, 12:25 Uhr

Eine 26 Jahre alte Frau, die seit Dienstag im Ammerland als verschwunden galt, ist wieder da. Die Frau habe sich am Freitagabend bei einer Polizeidienststelle gemeldet, teilte die Polizei am Samstag in Oldenburg mit.