Verkehrsunfälle Verletzte nach Zusammenstoß mit Bus in Bremen Von dpa | 03.06.2023, 12:43 Uhr

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in der Bremer Innenstadt sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Ein Fahrgast sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit.