Verkehrsminister Wissing kommt zu Bremer Schaffermahlzeit Von dpa | 10.02.2023, 03:02 Uhr

Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist heute Ehrengast bei der Schaffermahlzeit in Bremen. Zuvor wird sich der FDP-Politiker in das Goldene Buch der Freien Hansestadt Bremen eintragen (13.45 Uhr). Das Traditionsessen geht auf das Jahr 1545 zurück und gilt als eines der ältesten Bruder- oder Freundschaftsmahle der Welt. In diesem Jahr wird es erstmals von einer Frau mitorganisiert.