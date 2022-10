Fahrkartenautomat Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Bremerhaven Verkehrsminister stellen Ergebnisse vor: Neues ÖPNV-Ticket? Von dpa | 13.10.2022, 01:03 Uhr

Der zweite Tag der Verkehrsministerkonferenz im Land Bremen findet heute statt. Dann könnte sich entscheiden, ob und wann es eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket gibt. Dabei gilt ein Ticket für 49 Euro im Monat als eine Option. Kanzler Olaf Scholz und die Regierungschefs der Länder hatten sich aber in der vergangenen Woche in Finanzfragen nicht einigen können. Die Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz sollen am Donnerstag gegen Mittag (12.30 Uhr) auf einer Pressekonferenz in Bremerhaven vorgestellt werden, an der auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilnehmen soll.