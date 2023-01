Verkehrsgerichtstag in Goslar Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Justiz Verkehrsgerichtstag in Goslar wird offiziell eröffnet Von dpa | 26.01.2023, 02:48 Uhr

In Goslar geht am Donnerstag der Deutsche Verkehrsgerichtstag weiter. Am zweiten Konferenz-Tag (10.00 Uhr) ist die offizielle Eröffnung mit einem Plenarvortrag der Präsidentin desVerbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, geplant. Müller will zum Thema „Emissionsfrei, digital und sicher - Strategien für die Mobilität der Zukunft“ sprechen, wie die Veranstalter mitteilten. Später sollen die Arbeitskreise zusammenkommen.