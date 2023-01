Verkehrsgerichtstag in Goslar Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Goslar Verkehrsgerichtstag endet mit Empfehlungen an Gesetzgeber Von dpa | 27.01.2023, 02:47 Uhr

In Goslar geht am Freitag der Deutsche Verkehrsgerichtstag zu Ende. Bei einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) sollen Forderungen an die Gesetzgeber vorgestellt werden, wie die Organisatoren mitteilten. Die Empfehlungen gelten als maßgeblich bei der Gesetzgebung in Deutschland, sollen sich aber auch an die Europäische Union richten.