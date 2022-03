Unfall eines kleinen Lastwagens auf der A1 FOTO: Kai Moorschlatt Sperrung Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf der A1 bei Bremen Von dpa | 25.03.2022, 20:54 Uhr | Update vor 7 Min.

Ein Unfall auf der Autobahn 1 bei Bremen hat zeitweise zu Verkehrsbehinderungen geführt. Wie die Bremer Polizei mitteilte, waren beim Unfall am Freitagvormittag ein kleiner Lastwagen und ein Auto mit Anhänger beteiligt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Autobahn war an der Anschlussstelle Brinkum im Landkreis Diepholz in Fahrtrichtung Osnabrück zeitweise voll gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. Details zur Unfallursache oder der Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.