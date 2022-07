ARCHIV - Hafenarbeiter gehen in Hamburg zu einer Streikversammlung. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild FOTO: Markus Scholz up-down up-down Gewerkschaft Verdi Verhandlungsrunde um Hafenarbeiter-Löhne ergebnislos vertagt Von dpa | 06.07.2022, 18:56 Uhr

Im Tarifkonflikt um die Entlohnung der Hafenarbeiter zeichnet sich weiter keine Lösung ab. Auch in der sechsten Verhandlungsrunde am Dienstag hätten sich die Gewerkschaft Verdi und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) nicht einigen können, teilten die Gewerkschaft und der ZDS am Mittwoch mit. „Wir brauchen einen echten Inflationsausgleich, um die Beschäftigten in allen Betrieben nicht mit den Folgen der galoppierenden Preissteigerung allein zu lassen“, begründete Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth das Nein der Verdi-Tarifkommission zum Angebot der Arbeitgeber.