Ukraine-Krieg Verhandlung über Parteiausschluss von Schröder verschoben Von dpa | 09.06.2022, 13:47 Uhr

Die mündliche Verhandlung des SPD-Unterbezirks Region Hannover über mehrere Anträge zum Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder wird verschoben. Weil ein Mitglied der Schiedskommission erkrankt sei, könne der Termin nicht wie geplant am 15. Juni stattfinden, teilte der Geschäftsführer des Parteibezirks Hannover, Christoph Matterne, am Donnerstag mit. Die parteiöffentliche Verhandlung soll nun am 22. Juni (13.30 Uhr) im Kurt-Schumacher-Haus in Hannover stattfinden.