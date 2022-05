ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Helmstedt Verfolgungsfahrt mit Wohnmobil: Mann schwer verletzt Von dpa | 17.05.2022, 06:26 Uhr

Ein Mann hat sich auf der Autobahn 2 eine Verfolgungsfahrt mit einem geklauten Wohnmobil geliefert und dabei einen Unfall gebaut. Der 47-Jährige entzog sich in der Nacht zum Dienstag im niedersächsischen Helmstedt an der Grenze zu Sachsen-Anhalt einer Verkehrskontrolle und fuhr dann mit dem Wohnmobil mit hoher Geschwindigkeit davon, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen sagte.