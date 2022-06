Boris Pistorius spricht bei einer Pressekonferenz zum Abschluss der Innenministerkonferenz (IMK). Foto: Daniel Löb/dpa/Bildarchiv FOTO: Daniel Löb Extremismus Verfassungsschutzbericht: AfD als Verdachtsobjekt eingestuft Von dpa | 16.06.2022, 16:15 Uhr

Die AfD ist in Niedersachsens Verfassungsschutzbericht als Verdachtsobjekt eingestuft worden. Das geht aus dem am Donnerstag von Innenminister Boris Pistorius (SPD) vorgelegten Bericht für 2021 hervor. Zuvor war in Niedersachsen beispielsweise die Jugendorganisation der AfD als Verdachtsobjekt eingestuft worden, aber nicht die ganze Partei. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die AfD als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus ein.