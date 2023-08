Northeim Verfassungsfeindliche Schmierereien an Heimatmuseum Moringen Von dpa | 17.08.2023, 16:55 Uhr | Update vor 7 Min. Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Unbekannte Täter haben die Wand des Heimatmuseums in Moringen (Landkreis Northeim) mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. In der Nacht zum vergangenen Samstag wurde unter anderem ein Hakenkreuz an die Wand geschmiert, wie die KZ-Gedenkstätte Moringen am Donnerstag mitteilte. Die Gedenkstätte liegt unweit des Museums entfernt.