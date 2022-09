Regenwetter Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Vereinzelte Schauer in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 28.09.2022, 08:43 Uhr

In Niedersachsen und Bremen bleibt es am Mittwoch überwiegend stark bewölkt. An der Küste und im Süden regnet es vereinzelt und es kann auch zu kurzen Gewittern mit Windböen kommen. Zur Elbe hin bleibt es meist trocken. Zum Nachmittag und Abend hin lockern die Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad, im höheren Bergland bei 10 Grad. Meist schwacher Wind weht aus verschiedenen Richtungen.