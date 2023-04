Wind Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Wetter Vereinzelt stürmische Böen am Dienstag erwartet Von dpa | 25.04.2023, 08:16 Uhr

Eher kühl und windig wird das Wetter am Dienstag in Niedersachsen und Bremen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Windböen, vereinzelt auch stürmische Böen. Hier und da soll es regnen. Die Temperatur-Höchstwerte liegen um zehn Grad, auf den Höhen des Harzes um sechs Grad. In der Nacht zum Mittwoch werden im Landesinneren Schauer erwartet.