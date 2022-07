Beschäftigte stehen bei einem Warnstreik vor dem Container Terminal Burchardkai (CTA) der HHLA. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Schifffahrt Verdi will Warnstreik der Hafenarbeiter fortsetzen Von dpa | 15.07.2022, 03:50 Uhr

Im Tarifkonflikt um die Entlohnung der Hafenarbeiter will die Gewerkschaft Verdi auch am Freitag den Warenumschlag an allen Seehäfen an der Nordseeküste lahmlegen. Die Gewerkschaft hatte zu dem am Donnerstagmorgen begonnenen Warnstreik aufgerufen und will so nach sieben ergebnislosen Runden den Druck auf die Arbeitgeber nochmals erhöhen. Der Ausstand soll am Samstagmorgen enden. Es ist bereits der dritte Warnstreik binnen weniger Wochen.