Tarifstreit Verdi: Weitere Post-Warnstreiks am Freitag Von dpa | 27.01.2023, 06:22 Uhr

Im Tarifstreit bei der Post hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag neue Warnstreiks auch in Niedersachsen und Bremen angekündigt. Bereits am Donnerstag hatte es weitere Ausstände in Braunschweig gegeben - nun sollen diese auf zusätzliche Städte und Kreise ausgeweitet werden. Aufgerufen dazu sind Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung des Konzerns. „An insgesamt 100 Zustellstützpunkten in beiden Bundesländern wird es den ganzen Tag zu Arbeitskampfmaßnahmen kommen“, erklärte Verdi vorab. Es könne auch größere Verzögerungen für die Kunden geben.