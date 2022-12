Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Notfälle Verdi warnt vor Ausnahmezustand im Rettungswesen Von dpa | 21.12.2022, 12:12 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi warnt kurz vor Weihnachten vor einer Überlastung der Rettungsdienste in Niedersachsen und Bremen. Es drohe ein Ausnahmezustand mit ernsten Folgen für die Patienten und Patientinnen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Hannover mit. Die Ursachen für die angespannte Lage seien neben dem allgemeinen Personalmangel im Rettungsdienst und den Kliniken sowie den momentan stark angestiegenen krankheitsbedingten Ausfällen auch die Überlastung der Notaufnahmen. Zudem seien viele Menschen nicht genug darüber aufgeklärt, ab wann es sich überhaupt um einen Notfall handelt.