Gewerkschaft Verdi: Warnstreiks der Sozial- und Erziehungsdienste
28.04.2022, 14:35 Uhr

Auch in Niedersachsen und Bremen hat die Gewerkschaft Verdi für kommende Woche Beschäftigte der Sozial- und Erziehungsdienste zu Warnstreiks aufgerufen. Damit soll der Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde erhöht werden, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Hintergrund der bundesweiten Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die am 22. März ergebnislos vertagt wurden. In den vergangenen Wochen hatte es bereits zahlreiche regionale Arbeitsniederlegungen gegeben.