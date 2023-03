Warnstreiks in Niedersachsen Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Streik Verdi setzt Warnstreiks fort: Weniger Einschränkungen Von dpa | 16.03.2023, 02:49 Uhr

Im Zuge der bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi auch für den Donnerstag in Niedersachsen zu vereinzelten Warnstreiks aufgerufen. Betroffen ist unter anderem erneut die Müllentsorgung in der Landeshauptstadt Hannover. Zu einer Kundgebung in Leer werden etwa 1500 Beschäftigte erwartet. Eine Streikversammlung ist für Osterholz-Scharmbeck angemeldet und auch in Emden rechnet die Stadt mit Einschränkungen.