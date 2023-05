Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Einzelhandel Verdi ruft zu weiterem Warnstreik bei Ikea auf Von dpa | 19.05.2023, 05:40 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Möbelhändlers Ikea in Großburgwedel und Laatzen zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen - für Ende dieser Woche. Betroffen seien diesmal beide Einrichtungshäuser in der Region Hannover. „Nach dem erfolgreichen Streikauftakt in Großburgwedel vergangene Woche weiten wir unseren Arbeitskampf nun auf das Ikea-Haus in Laatzen aus“, sagte Verdi-Sekretär Mizgin Ciftci am Donnerstagabend laut Mitteilung.