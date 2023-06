Streik Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Tarife Verdi ruft zu Warnstreiks im Handel auf: Kundgebung Von dpa | 07.06.2023, 14:41 Uhr

Wegen des anhaltenden Tarifstreits im Handel hat die Gewerkschaft Verdi in Niedersachsen und Bremen zu Warnstreiks aufgerufen. Am Donnerstag sollten sich Beschäftigte des Einzel- und Großhandels beteiligen, teilte die Arbeitnehmervertretung am Mittwoch mit. Eine zentrale Kundgebung ist demnach in Hannover ab 11.00 Uhr geplant. Daran dürften sich nach Einschätzung einer Verdi-Sprecherin mehr als 1000 Menschen beteiligen.