Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Einzelhandel Verdi ruft zu Arbeitsniederlegungen bei Ikea auf Von dpa | 12.05.2023, 07:56 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Möbelhändlers Ikea in Großburgwedel nahe Hannover zum Warnstreik aufgerufen. Rund 50 Beschäftigte seien nach den gescheiterten Tarifverhandlungen im niedersächsischen Einzelhandel an dem ganztägigen Streik beteiligt - mehr als die Hälfte der Belegschaft, sagte Verdi-Sekretär Mizgin Ciftci am Freitag. Er rechne damit, dass das gastronomische Angebot geschlossen bleiben müsse, auch sonst werde es Einschränkungen geben. Die Beschäftigten seien „kämpferisch und wütend“, nachdem die Arbeitgeber sie mit einem Angebot unterhalb der Inflation „abgespeist“ hätten.