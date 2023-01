Streik - Post Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsniederlegungen Verdi ruft Post-Zusteller zu Warnstreiks auf Von dpa | 20.01.2023, 07:46 Uhr

Nach ersten Arbeitsniederlegungen in Brief- und Paketzentren hat die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit die Zusteller der Post in Niedersachsen und Bremen zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen seien fast alle Orte in den beiden Bundesländern, mit hoher Beteiligung der Zustellerinnen und Zusteller werde gerechnet, sagte ein Gewerkschaftssprecher am Freitag. Hintergrund der Arbeitsniederlegungen sind die stockenden Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 160.000 Beschäftigten der Deutschen Post AG.