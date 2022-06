ARCHIV - Ein Beschäftigter trägt bei einem Warnstreik eine Warnweste von Verdi. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild FOTO: Tom Weller up-down up-down Krankenhäuser Verdi ruft Helios-Beschäftigte zu Warnstreiks auf Von dpa | 27.06.2022, 14:57 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi will in der laufenden Tarifrunde für die Beschäftigten des Klinikkonzerns Helios in Niedersachsen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Dazu rief sie Beschäftigte an fünf Klinikstandorten für diesen Montag und Dienstag zu Warnstreiks auf. Von den Arbeitsniederlegungen betroffen seien die Helios-Krankenhäuser in Gifhorn, Hildesheim, Nienburg, Salzgitter und Uelzen, teilte Verdi mit. Für Notdienste sei an allen Standorten gesorgt.