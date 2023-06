Verdi Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Verdi ruft erneut zu Warnstreiks im Handel auf Von dpa | 30.06.2023, 09:20 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi will im Tarifstreit im Handel den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen und hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag sollten sich Beschäftigte von Edeka-Filialen, Marktkauf und Kaufland sowie der Bekleidungsketten H&M, Zara und Primark beteiligen, kündigte die Gewerkschaft an. Außerdem sollten sich Beschäftigte der Parfümeriekette Douglas und des Baumarkt-Riesen Obi beteiligen. Beide Unternehmen seien tariflos.