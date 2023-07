Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Verdi ruft erneut zu ganztägigem Streik im Einzelhandel auf Von dpa | 07.07.2023, 05:20 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im niedersächsischen Einzelhandel für Freitag erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien die beiden Ikea-Einrichtungshäuser in Hannover, Metro in Laatzen sowie einige Filialen von Kaufland und H&M, sagte Verdi-Sekretär Mizgin Ciftci. Nachdem am Donnerstag die dritte Verhandlungsrunde um einen neuen Tarifvertrag ohne Ergebnis zu Ende gegangen sei, wollen sich seinen Angaben zufolge rund 300 Beschäftigte an der Arbeitsniederlegung beteiligen. „Die Streikbereitschaft ist sehr hoch“, sagte Ciftci.