Landtagswahl Verdi: Neue Regierung muss Probleme schnell angehen 10.10.2022, 12:22 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi fordert ein schnelles Angehen der aktuellen gesellschaftlichen Probleme durch die mögliche zukünftige rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen. „Diese muss die zentralen Themen, die den Wählerinnen und Wählern am meisten Sorgen bereiten, schnell und mutig angehen“, sagte Verdi-Landeschef Detlef Ahting am Montag. Besonders die hohen Lebenshaltungskosten, die Strom- und Energierechnungen und die gestiegenen Mobilitätskosten würden die Bürger massiv verunsichern. Man blicke mit hohen Erwartungen, aber auch mit Sorgen auf das zukünftige Parlament.