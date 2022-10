Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Polizeieinsatz Verdächtiger nach Lagerhallenbrand in Wilhelmshaven in Haft Von dpa | 24.10.2022, 10:59 Uhr

Die Polizei in Wilhelmshaven hat nach dem Brand einer Lagerhalle einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 18-Jährige sei einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze seitdem in Untersuchungshaft, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bei dem Feuer in der Nacht auf den Freitag war eine Lagerhalle im Stadtteil Bant am Ems-Jade-Kanal komplett abgebrannt. Zwei angrenzende Gebäude, in denen sich ein Restaurant und eine Bar befanden, wurden ebenfalls beschädigt. Zeugen hatten die Flammen bemerkt.