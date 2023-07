Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Festnahme Verdächtiger nach Angriffen auf Frauen und Mädchen gefasst Von dpa | 17.07.2023, 16:41 Uhr | Update vor 50 Min.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mehrere Frauen und Mädchen im Bereich Sehnde in der Region Hannover angegriffen und belästigt haben soll. Er sei am Montag gefasst worden, nachdem er eine 46-Jährige auf einem Feldweg von hinten gepackt habe, teilte die Polizei mit. Die Frau konnte fliehen und verständigte die Polizei, die den 32-Jährigen in der Nähe des Tatortes festnehmen konnte.