Hameln-Pyrmont Verdächtige nach versuchter Automatensprengung festgenommen Von dpa | 12.05.2023, 18:58 Uhr

Nach der versuchten Sprengung eines Fahrkartenautomaten hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Bundespolizisten erwischten die mutmaßlichen Täter in der Nacht auf Freitag dabei, wie sie sich an einem Ticketautomaten am Bahnhof Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) zu schaffen machten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Männer konnten zunächst fliehen, wurden aber im Tagesverlauf im Rahmen der Fahndung gefasst.