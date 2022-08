ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Harz Verdächtiger zehn Jahre nach Tod einer 77-Jährigen ermittelt Von dpa | 11.08.2022, 16:01 Uhr

In einem zehn Jahre zurückliegenden Tötungsdelikt an einer 77 Jahre alten Frau aus Wegeleben im Landkreis Harz hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 34-Jähriger sei wegen Mordverdachts verhaftet worden, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Donnerstag mit. Die Ermittler kamen durch die Auswertung von DNA-Proben auf den Mann, der am Morgen im Raum Celle in Niedersachsen festgenommen wurde. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft für den 34-Jährigen an.