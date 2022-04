Handschellen FOTO: Stefan Sauer Braunschweig Verdächtiger nach Tötung einer Frau festgenommen Von dpa | 19.04.2022, 13:43 Uhr | Update vor 10 Min.

Die Polizei hat einen Verdächtigen im Fall einer getöteten Frau in Braunschweig festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, steht der 43-Jährige unter dringendem Tatverdacht, eine Mitarbeiterin eines Wachdiensts in einem Verlagshaus am vergangenen Samstag getötet zu haben. Das Amtsgericht Braunschweig erließ nun einen Haftbefehl. Die Polizei hatte den Mann am Tatort vorläufig festgenommen.