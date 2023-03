Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Nach landesweiter Kontrolle Verdacht auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung Von dpa | 17.03.2023, 11:57 Uhr

Eine landesweite Kontrolle hat 310 Verdachtsfälle von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung ergeben. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Hannover nach Kontrollen in dieser Woche von Kommunen und dem Zoll mit. Bei den Überprüfungen standen demnach Baustellen im Vordergrund, auch in Kfz-Werkstätten wurde kontrolliert. Insgesamt wurden laut Ministerium 657 Betriebe und 1687 Menschen überprüft.