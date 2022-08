ARCHIV - Zwei männliche Hände sind in Polizeihandschellen gefesselt. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild FOTO: Uli Deck up-down up-down Delmenhorst Verdacht auf Kapitalverbrechen: Mann festgenommen Von dpa | 08.08.2022, 09:09 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in Delmenhorst ist am späten Sonntagabend ein Mann festgenommen worden. Es gebe den Verdacht eines Kapitalverbrechens, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ein Polizeisprecher bestätigte am Morgen die Festnahme eines Tatverdächtigen, nannte zunächst aber keine weiteren Details.