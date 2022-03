Bombenentschärfung FOTO: Christoph Soeder Hannover Verdacht auf Blindgänger: 6500 Menschen werden evakuiert Von dpa | 31.03.2022, 02:36 Uhr | Update vor 1 Std.

Auf einem Baugrundstück in Hannover ist eine mutmaßliche Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Um den möglichen Blindgänger weiter untersuchen zu können, ist eine Evakuierung der umliegenden Häuser notwendig. An diesem Donnerstag (15.00 Uhr) müssen rund 6500 Menschen in den Stadtteilen Ledeburg, Leinhausen, Burg und Hainholz ihre Wohnungen verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. In der Sporthalle des Gymnasiums Goetheschule wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Für den Weg dorthin werden kostenlose Busse eingesetzt, auch ein Krankentransport für Menschen mit Gehbehinderungen wird angeboten. Die Anwohner können laut Feuerwehr voraussichtlich erst in den Abendstunden in ihre Wohnungen zurückkehren.