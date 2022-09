Heizung Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiekosten Verbraucherzentrale und DGB: Gas und Strom nicht abdrehen Von dpa | 27.09.2022, 15:36 Uhr

Verbraucherzentrale und Gewerkschaften in Bremen fordern, Gas und Strom nicht abzustellen, auch wenn Menschen ihre Rechnung nicht bezahlen können. „Bei einer Energiekostenrechnung kommen die Preiserhöhungen erst circa ein halbes oder ganzes Jahr später zum Tragen und wiegen die Menschen in falscher Sicherheit“, hieß am Dienstag von der Verbraucherzentrale und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) der Region Bremen-Elbe-Weser. Die Zahl der Energiesperren aufgrund von Finanzierungsengpässen werde steigen und weit über Einzelfälle hinausgehen.