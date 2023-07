Petra Kristandt Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild up-down up-down Energiepreise Verbraucherzentrale rät: Anbieterwechsel bei Strom und Gas Von dpa | 06.07.2023, 12:39 Uhr

Wer Strom und Gas vom Grundversorger bezieht, bezahlt in Niedersachsen häufig deutlich mehr Geld als nötig. Darauf hat die Verbraucherzentrale am Donnerstag in Hannover hingewiesen. Die Preisspanne bei den niedersächsischen Grundversorgern liege aktuell bei 30,5 bis 99,3 Cent pro Kilowattstunde Strom und 7,8 bis 24,6 Cent pro Kilowattstunde Gas. Wer einen teuren Tarif habe, solle daher dringend einen Wechsel in Erwägung ziehen, sagte die Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale, Petra Kristandt. Derzeit seien Sonderverträge mit etwa 26 Cent pro Kilowattstunde Strom und etwa 9 Cent pro Kilowattstunde Gas oft günstiger.