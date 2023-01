Windkraft Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Zwischenbilanz Verband: Windkraftausbau nicht wirklich vom Fleck gekommen Von dpa | 11.01.2023, 16:41 Uhr

In Niedersachsen hat der schleppende Ausbau der Windkraft nach Einschätzung der Branche auch im vergangenen Jahr nicht die nötigen Fortschritte gemacht. Die Nettoentwicklung aus neu installierten und stillgelegten älteren Windrädern habe im Vergleich zu 2021 eher nur stagniert, so die jüngste Zwischenbilanz des Landesverbands Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen (LEE) vom Mittwoch. Unter Berufung auf vorläufige Daten der Fachagentur Windenergie an Land gab der LEE für 2022 die Zahl der zusätzlich errichteten Windkraftanlagen mit 98 an. 31 Anlagen fielen weg.