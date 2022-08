ARCHIV - Blick auf die Fassaden von Wohnhäusern. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild FOTO: Nicolas Armer up-down up-down Energie Verband: Schwierige Zeiten für Vermieter und Mieter Von dpa | 09.08.2022, 02:03 Uhr

Bezahlbarer Wohnraum ist seit Jahren knapp, stark gestiegene Baukosten und fehlende Handwerker blockieren den Neubau zusätzlich. Darüber hinaus werde die Energiekrise „zigtausende Privathaushalte in wirtschaftliche Not bringen“, teilte der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bremen mit. Verbandsdirektorin Susanne Schmitt will sich heute (9.30 Uhr) dazu äußern, was diese Entwicklungen für die Wohnungswirtschaft und die Geschäftszahlen der Branche bedeuten.