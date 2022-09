Hausarztpraxis Foto: Stephan Jansen/dpa/Illustration up-down up-down Gesundheit Verband: Medizinische Versorgung auf dem Land sicherstellen Von dpa | 16.09.2022, 09:47 Uhr

Der Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen hat dazu aufgerufen, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum sicherzustellen. Es dürfe nicht zum Luxus werden, einen Hausarzt in der Nähe zu haben, sagte Sozialverbands-Landeschef Friedrich Stubbe am Freitag. „Ob jung oder alt - wer krank ist, kann häufig keine stundenlange Fahrt bis zur nächsten Praxis auf sich nehmen.“ Bis 2035 werden VdK-Angaben zufolge zahlreiche Allgemeinmediziner in den Ruhestand gehen, rund 1250 Stellen in Niedersachsen können demnach nicht nachbesetzt werden.