In den seit Jahren andauernden Streit um die Frage Aus- oder Neubau war in dieser Woche Bewegung gekommen. Der Bund habe vorgeschlagen, die für 2026 geplante Generalsanierung um einen Ausbau zu erweitern und auf 2029 zu verschieben, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Das niedersächsische Wirtschaftsministerium teilte am Mittwoch mit, dass der Bahnbeauftragte des Bundes, Michael Theurer, einen entsprechenden Vorschlag an Ressortchef Olaf Lies geschickt habe. Vom Tisch ist ein Neubau damit aber nicht.