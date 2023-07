Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wohnungspolitik Verband fordert mehr Sozialwohnungen in Niedersachsen Von dpa | 31.07.2023, 10:58 Uhr | Update vor 47 Min.

Angesichts der gesunkenen Zahl der Sozialwohnungen in Niedersachsen fordert ein Verband ein Umlenken der Politik. Wohnen dürfe in Niedersachsen kein Luxus sein, sagte Bernhard Sackarendt, Landesvorsitzender des Sozialverbands Deutschland (SoVD), in einer am Montag verbreiteten Mitteilung.