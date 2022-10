Wasserdampf steigt aus dem Kühlturm eines Atomkraftwerks Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild up-down up-down Erneuerbare Energien Verband: Atomstrom könnte Erneuerbaren weiter verdrängen Von dpa | 18.10.2022, 14:20 Uhr

Der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) in Niedersachsen fürchtet, dass mit der längeren Laufzeit des Atomkraftwerkes im Emsland die verfügbaren erneuerbaren Energien in diesem Winter nicht voll ausgeschöpft werden könnten. Allein im vergangenen Jahr seien 2643 Gigawattstunden erneuerbare Energien aus Windkraft, Solar und Biogas in Niedersachsen abgeschaltet worden, da in den Stromnetzen Kapazität für den Weitertransport fehlte, sagte die Geschäftsführerin Silke Weyberg am Dienstag. Wenn nun das AKW im Emsland länger laufe, werde auch dafür Leitungskapazität benötigt.