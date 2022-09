Reaktivierung alter Bahnstrecken Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild up-down up-down Bahnverkehr Verbände: Noch keine einzige Strecke dieses Jahr reaktiviert Von dpa | 26.09.2022, 13:38 Uhr

Bund und Länder kommen aus der Sicht mehrerer Verkehrsverbände mit der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken weiter kaum voran. Seit der Bundestagswahl im vergangenen Jahr sei „kein einziger Kilometer Schienenstrecke in Deutschland“ reaktiviert worden, sagte Dirk Flege, Geschäftsführer des Interessenverbands Allianz pro Schiene, am Montag. „Das ist ein sehr ernüchterndes Signal, auch vor dem Hintergrund der Koalitionsvereinbarung, die unmissverständlich und ohne Einschränkung sagt: „Wir werden Strecken reaktivieren“.“ Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember könnten aber noch einige Strecken reaktiviert werden, etwa ein Abschnitt in Einbeck.