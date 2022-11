Kreißsaal Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Geburtshilfe am Limit Verbände beklagen Hebammenmangel in Bremen und Niedersachsen Von dpa | 23.11.2022, 07:14 Uhr

Nach Einschätzung von Hebammenverbänden gibt es in Bremen und Niedersachsen einen Mangel an staatlich geprüften Geburtshelferinnen. Der Hebammenlandesverband Bremen äußert besonders deutlich Kritik an den politischen Verantwortungsträgern: Es handle sich um eine Notsituation mit Ansage.