Borkum Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Borkum Verbände fürchten Schäden bei Erdgasförderung Von dpa | 20.01.2023, 02:03 Uhr

Ein Bündnis von mehreren Umweltschutzverbänden aus Deutschland und den Niederlanden will an diesem Freitag (11.00 Uhr) auf Borkum über weitere Schritte gegen die geplante Erdgasförderung in der Nordsee vor der ostfriesischen Insel informieren. Die Deutsche Umwelthilfe, der Bund für Natur und Umwelt (BUND) in Niedersachsen, die Bürgerinitiative Saubere Luft für Ostfriesland und auch benachbarte Inseln fürchten durch die Gasförderung Umweltschäden für die Nordsee und das angrenzende Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer.