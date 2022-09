Senioren Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover Veranstaltungsreihe soll Verständnis für Demenzkranke wecken Von dpa | 03.09.2022, 08:46 Uhr

Die Diagnose Demenz bedeutet eine große Belastung. Mit mehr als 70 Veranstaltungen will die Region Hannover von diesem Samstag (3. September) an über Demenz-Erkrankungen aufklären, bei denen die Betroffenen nach und nach ihre geistigen Fähigkeiten verlieren. „Eine Demenzdiagnose verändert nicht nur das Leben vieler Menschen mit Demenz, sondern auch das Leben ihrer An- und Zugehörigen“, sagte Andrea Hanke, Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region.