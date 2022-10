Infa Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild up-down up-down Hannover Veranstalter ziehen positive Bilanz nach Einkaufsmesse Infa Von dpa | 23.10.2022, 16:28 Uhr

Am Sonntag ist die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa in Hannover nach neun Tagen zu Ende gegangen. 95.000 Menschen besuchten die Ausstellung auf dem Messegelände in der Landeshauptstadt, wie die Veranstalter mitteilten. 550 Aussteller informierten über ihre Produkte und boten sie zum Kauf an.