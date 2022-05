ILLUSTRATION - Eine Gruppe junger Männer feiert den Vatertag mit einem mit Bier gefüllten Bollerwagen. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild FOTO: Peter Steffen Brauchtum Vatertag: Polizei rechnet mit Andrang bei Ausflugszielen Von dpa | 26.05.2022, 10:07 Uhr

Am Donnerstag werden wieder Tausende Menschen in Niedersachsen und Bremen ihren Bollerwagen mit Bierkisten, Schnaps und Grillgut beladen und so zu Ausflugszielen pilgern. Dabei bleibt es nicht immer friedlich. Die Polizei ist vorbereitet.