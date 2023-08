Ermittlungen Vandalismus an jüdischer Gedenkstätte Von dpa | 16.08.2023, 12:59 Uhr | Update vor 36 Min. Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten Foto: Stiftung Niedersächsische Geden/Stiftung niedersächsische Gedenkstätten/dpa up-down up-down

Nach der Zerstörung mehrerer Fensterscheiben der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten in Celle hat der Landesverband der Jüdischen Gemeinden Niedersachsen schnelles Handeln der Ermittler gefordert. Die Justiz müsse solche Straftaten mit den durch das Gesetz zur Verfügung stehenden Mitteln rasch verurteilen, sagte Präsident Michael Fürst am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Stiftung hatte am Dienstag über die kaputten Fenster und eine aus der Wand gerissene Informationstafel an ihrem Sitz in Celle informiert. Der Staatsschutz der Polizei nahm die Ermittlungen auf.